Ранковий обстріл: скільки пошкоджень завдали ракети

Внаслідок ракетного обстрілу рф центральної частини міста Харкова було пошкоджено 72 будівлі.

З них – 69 житлові будинки, повідомляє пресслужба міськради.

За попередніми підрахунками, пошкоджено 681 вікно у квартирах та 107 – у місцях загального користування, чотири покрівлі.

Віконні пройми закривають ОСБ-плитами.

Комунальники вже обстежили 12 будівель, і ці роботи тривають.

Харківський міський голова Ігор Терехов поставив завдання найближчим часом розчистити дороги, тротуари та двори від наслідків ударів.

Агентство Телевидения Новости