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Ранковий обстріл: скільки пошкоджень завдали ракети
Внаслідок ракетного обстрілу рф центральної частини міста Харкова було пошкоджено 72 будівлі.
З них – 69 житлові будинки, повідомляє пресслужба міськради.
За попередніми підрахунками, пошкоджено 681 вікно у квартирах та 107 – у місцях загального користування, чотири покрівлі.
Віконні пройми закривають ОСБ-плитами.
Комунальники вже обстежили 12 будівель, і ці роботи тривають.
Харківський міський голова Ігор Терехов поставив завдання найближчим часом розчистити дороги, тротуари та двори від наслідків ударів.