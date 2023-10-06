Психологи ДСНС працюють на місці ракетних ударів

Психологи Харківського гарнізону ДСНС надають допомогу постраждалим внаслідок ракетних ударів.

Разом з рятувальниками, які розбирали завали зруйнованих будівель, на місці події працювали фахівці психологічної служби Головного управління ДСНС України у Харківській області.

Вони спілкувались з родичами загиблих і постраждалих, підтримуючи їх і надаючи екстрену психологічну допомогу, допомагали мешканцям, які залишилися без житла.

Поки пожежники гасили полум’я та розбирали завали, психологи ДСНС заспокоювали, допомагали постраждалим зорієнтуватися, як діяти, або ж знайти близьких, не дають на місці трагедії ширитися паніці.

Агентство Телевидения Новости