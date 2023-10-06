Харківські патрульні виявили у водія підроблене посвідчення

Вдень 5 жовтня під час патрулювання Індустріального району патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення ПДР. Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки

Про це повідомили в УПП Харківської області.

На водійському посвідченні були відсутні необхідні захисні елементи та був не друкарський тип нанесення шрифтів. Згідно з наявними базами даних посвідчення належить іншій особі.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Агентство Телевидения Новости