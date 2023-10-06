Харківські патрульні виявили у водія підроблене посвідчення
Вдень 5 жовтня під час патрулювання Індустріального району патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення ПДР. Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки
Про це повідомили в УПП Харківської області.
На водійському посвідченні були відсутні необхідні захисні елементи та був не друкарський тип нанесення шрифтів. Згідно з наявними базами даних посвідчення належить іншій особі.
Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.