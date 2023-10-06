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Коломойський продовжує залишатися під вартою: апеляційний суд не задовольнив скаргу

Коломойський продовжує залишатися під вартою: апеляційний суд не задовольнив скаргу

Апеляційний суд залишив у силі ухвалу про майже 3,9 млрд грн застави для бізнесмена Ігоря Коломойського.

Як повідомляє УНІАН, відповідне рішення ухвалила колегія Київського апеляційного суду сьогодні, 6 жовтня.

Захист просив скасувати ухвалу суду першої інстанції про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою з альтернативою застави у 509 млн грн до тримання під вартою із майже 3,9 млрд грн застави.

Адвокати бізнесмена у своїй апеляційній скарзі вчергове наголосили на тому, що підозра та обраний йому запобіжний захід є, на їхню думку, необгрунтованими та невмотивованими.

Крім того, захист підкреслив, що такий запобіжний захід є несумісний зі станом здоров’я Коломойського, адже він має постійно приймати певний тип ліків та перебувати під наглядом лікаря.

Також в апеляційній скарзі йдеться про те, що бізнесмен не має коштів для внесення визначеної судом застави, що дозволило б йому вийти з-під варти.

Порадившись та дослідивши матеріали справи, колегія суддів вирішила відмовити захисникам у задоволенні апеляційної скарги та залишити ухвалу суду першої інстанції про зміну запобіжного заходу без змін.

Агентство Телевидения Новости

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