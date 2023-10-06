На Харківщині поліція вилучила близько 320 літрів алкоголю

Дільничні офіцери поліції задокументували факт незаконного продажу підакцизної продукції без відповідних дозвільних документів в місті Зміїв Чугуївського району.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Щодо продавця магазину поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями й тютюновими виробами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Матеріал направлений до суду для прийняття рішення.

Поліція нагадує власникам та працівникам торговельних закладів на необхідності неухильно дотримуватись норм чинного законодавства під час реалізації алкогольних та тютюнових виробів.

Агентство Телевидения Новости