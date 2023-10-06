Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною

Противник використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах, внаслідок чого, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення.

Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ворог завдав 2 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також, російська федерація завдала чергового удару по Україні, застосувавши 33 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України, знищено 25 ворожих “шахедів”.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Вовківка, Степне, Новодмитрівка, Попівка Сумської області; Вовчанськ, Гатище, Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

Противник завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Подоли, Іванівка, Синьківка, Петропавлівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів, зокрема Кам’янка, Дворічна, Берестове, Кислівка, Іванівка Харківської області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби сили оборони успішно відбили близько 10 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки.

Протягом доби авіація сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 1 засобу протиповітряної оборони, 6 артилерійських засобах, 1 району зосередження особового складу та по 1 станції РЕБ противника.

Агентство Телевидения Новости