У Криму українського журналіста засудили до 13 років ув’язнення

Окупаційний «Верховний суд» Криму 6 жовтня винес вирок журналісту та волонтеру Сергію Цигіпі, призначивши йому 13 років колонії.

Слухання було в закритому режимі, однак російські пропагандисти повідомили про вирок журналісту та опублікували його фото із засідання, повідомляє Кореспондент.

За словами дружини журналіста, адвокати готують апеляцію.

Зазначається, що Сергій Цигіпа – журналіст і письменник з Нової Каховки, якого окупанти утримують у полоні півтора року.

Його викрали за активну проукраїнську позицію та журналістську діяльність.

Завдяки його зусиллям у місті був проведений масовий захід громадянської непокори. Цигіпа також активно вів волонтерську діяльність.

Після його затримання 12 березня 2022 року зв’язок з ним перервався, та його рідні деякий час не знали, де він і що з ним.

Пізніше з пропагандистського ролика на російському телебаченні вони дізналися, що він перебуває в полоні.

Агентство Телевидения Новости