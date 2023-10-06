У Криму українського журналіста засудили до 13 років ув’язнення
Окупаційний «Верховний суд» Криму 6 жовтня винес вирок журналісту та волонтеру Сергію Цигіпі, призначивши йому 13 років колонії.
Слухання було в закритому режимі, однак російські пропагандисти повідомили про вирок журналісту та опублікували його фото із засідання, повідомляє Кореспондент.
За словами дружини журналіста, адвокати готують апеляцію.
Зазначається, що Сергій Цигіпа – журналіст і письменник з Нової Каховки, якого окупанти утримують у полоні півтора року.
Його викрали за активну проукраїнську позицію та журналістську діяльність.
Завдяки його зусиллям у місті був проведений масовий захід громадянської непокори. Цигіпа також активно вів волонтерську діяльність.
Після його затримання 12 березня 2022 року зв’язок з ним перервався, та його рідні деякий час не знали, де він і що з ним.
Пізніше з пропагандистського ролика на російському телебаченні вони дізналися, що він перебуває в полоні.