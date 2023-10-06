Ракетний удар по центру Харкова: наслідки, свідчення постраждалих

По житлових будинках в центральній частині Харкова окупанти вдарили близько сьомої ранку. Пряме влучання ракети Іскандер знищило квартиру на третьому поверсі. В’ячеслав живе на другому. Каже, пощастило, що разом із дружиною та дитиною вони були в одній кімнаті.

В’ячеслав

Мы спали всей семьей на одной кровати, слава богу, потому что детскую просто вщент. Я не понял, как это случилось. Я открыл глаза и даже жену рядом не видел.

Чоловік розповідає про родину, що жила у тій самій квартирі, в яку прилетіла російська ракета.

В’ячеслав

Там семья была. Отец, мать и двое детей. Мужчину, женщину и одного ребенка забрала «скорая», второго ребенка ищут.

Дитину – 10-річного хлопчика – знайшли вже мертвим.

Сергій Болвінов, нач. СУ ГУНП в Харківській області

Було повністю зруйновано цю квартиру, а також цей житловий будинок. Було пошкоджено прилеглі будинки, але найжахливіше у цій ситуації те, що в результаті обстрілу загинув неповнолітній хлопчик.

Пізніше знайшли ще одне тіло, 68-річної бабусі загиблого хлопчика. Таким чином 6 жовтня в результаті ракетних ударів по Харкову двоє людей загинули, близько 30 зазнали травм. Ті, хто обійшовся без меддопомоги, залишалися на місці, спостерігаючи за діями рятувальників. Жінка згадує, день розпочинався як зазвичай, чоловік щойно зайшов у квартиру – гуляв з собакою

Лілія

Прийшов, помили собаці лапи, я опинилась у ванні, муж в коридорі. Це нас і врятувало. Вибух був неймовірної гучності. Мені здалося що дім підскочив. Все вилетіло – скло, вікна, двері. Пішов запах гару, почало горіти. Пішли по сусідах питати чи живі вони. Дуже злякалися.

Аналогічна ситуація й у іншої родини з цього ж будинку. Чоловік каже, дивом вцілили, на ньому та на дружині – жодної подряпини.

Благодаря собаке. Как раз мыли ей лапы и оказались между стеной и шкафом. И тут вспышка, взрыв и все полетело в квартиру. На нас ни одной царапины, ни на мне, ни на жене.

Євгенія встигла витягти з-під завалів одну кішку та переживає – у квартирі залишилися ще п’ять.

Євгенія

Меня спасатели спускали по лестнице со второго этажа. Взрыв был надо мною на 3 этаже. Все завалилось на меня. Ничего, я в уголку так спала, и укрытая была и бог миловал.

За даними міськради, через ранковий обстріл у Харкові пошкоджено 72 будівлі, 69 з них – житлові будинки. У Київському районі ракетним ударом зруйновано ділянку водоводу, сильно постраждав і каналізаційний колектор. Комунальники працюють над відновленням водопостачання.





Агентство Телевидения Новости