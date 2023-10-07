Протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнення

Внаслідок обстрілу центральної частини Харкова загинули 2 людини, ще 30 осіб отримали поранення.

Пошкоджено 61 багатоквартирний, 17 приватних будинків та 10 об’єктів соціально-побутової сфери, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом, ворог завдав 3 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Іванівка, Подоли, Синьківка, Петропавлівка, Піски-Радьківські Харківської області; Білогорівка Луганської області; Спірне, Веселе, Кліщіївка, Андріївка, Авдіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку сили оборони відбили 5 атак ворога східніше Макіївки Луганської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Мають частковий успіх північніше Копані та північніше Новопрокопівки.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, засіб протиповітряної оборони, 6 артилерійських засобів, район зосередження особового складу та станцію РЕБ противника.

Агентство Телевидения Новости