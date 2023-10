Ізраїль масовано обстріляли ракетами, на півдні йдуть бої з бойовиками Сектору Газа

Десятки ракети були випущені в бік Ізраїлю зі сторони Сектора Гази.

Збройне крило палестинського ісламського руху ХАМАС заявило про початок операції під назвою «Повінь Аль-Акса» проти Ізраїлю.

За перші 20 хвилин операції із сектора Газа по Ізраїлю було випущено 5000 ракет та снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Ракетний обстріл розпочався з декількох місць в Газі близько о 06:30 за київським часом й тривав близько пів години. Сирени повітряної тривоги було чутно навіть у Тель-Авів.

Місцеві агентства Ізраїля повідомляють про важкі поранення внаслідок обстрілу у 70-річнорї жінки. TEL AVIV: Rocket sirens sounding I’m several parts of the country. Multiple interceptions heard over Tel Aviv. pic.twitter.com/TGZLiQyNnS— Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) October 7, 2023

Одна з ракет влучила в будівлю на півдні країни.

В іншому місці осколкові поранення отримав 20-річний хлопець.

Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху заявив про зустріч з вищими посадовими особами служби безпеки в найближчі години.

«Ізраїльські військові поки що не коментують ситуацію, але їхні сили зазвичай завдають авіаударів у відповідь на ракетний вогонь, що підвищує ймовірність більш масштабних бойових дій», – пише видання.

Повідомляють про перестрілку між ізраїльськими військами і угрупованням ХАМАС у Сдероті та проникнення бойовиків на територію Ізраїлю на півдні.

ЦАХАЛ оголосив про стан готовності до війни та наносить удари у відповідь.

Агентство Телевидения Новости