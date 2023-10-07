Після ударів по селу Гроза та Харкову в лікарнях перебуває 16 людей
На ранок 7 жовтня в медзакладах регіону перебувають 6 поранених внаслідок російського теракту в селі Гроза – 5 жінок і 1 чоловік.
Лікарі оцінюють їхній стан як важкий, але стабільний, повідомляють в ХОВА.
Мова йде про мінно-вибухові травми, уламкові поранення верхніх та нижніх кінцівок, черевної порожнини.
Стан однієї жінки вкрай важкий – вона підключена до апарату штучної вентиляції легень.
Також наразі у лікарнях Харківської області перебуває 10 людей, які постраждали після атак російських терористів по Харкову 6 жовтня.
Стан мами з дитиною 11 місяців медики розцінюють як середньої тяжкості, без змін.
Ще 8 людей перебувають у нейрохірургічних та травматичних відділеннях – у них черепно-мозкові та мінно-вибухові травми.