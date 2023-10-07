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Бойовики ХАМАС розстрілюють ізраїльтян – соцмережі
Бойовики палестинського руху ХАМАС розстріляли мешканців міста Сдерот на півдні Ізраїлю.
Про це повідомляє Кореспондент із посиланням на соцмережі.
Керівництво «Бригад Ізаддина аль-Касама» – військового крила ХАМАС – заявило, що у сектор Гази доставлено не менше 35 ізраїльських військових і цивільних.
«Бойовики з Сектору Газа в’їжджають на територію Ізраїлю та вбивають мирних жителів найближчого ізраїльського міста Сдерот», – написав у Telegram журналіст Андрій Цаплієнко, який виклав відео і фото з палестинських пабліків.
На вулицях Сдерота багато тіл мирних жителів, вбитих бойовиками Хамас.