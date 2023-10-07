Бойовики ХАМАС розстрілюють ізраїльтян – соцмережі

Бойовики палестинського руху ХАМАС розстріляли мешканців міста Сдерот на півдні Ізраїлю.

Про це повідомляє Кореспондент із посиланням на соцмережі.

Керівництво «Бригад Ізаддина аль-Касама» – військового крила ХАМАС – заявило, що у сектор Гази доставлено не менше 35 ізраїльських військових і цивільних.

«Бойовики з Сектору Газа в’їжджають на територію Ізраїлю та вбивають мирних жителів найближчого ізраїльського міста Сдерот», – написав у Telegram журналіст Андрій Цаплієнко, який виклав відео і фото з палестинських пабліків.

На вулицях Сдерота багато тіл мирних жителів, вбитих бойовиками Хамас.

Агентство Телевидения Новости