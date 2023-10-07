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Правоохоронці зафіксували наслідки російського ракетного удару по Харківщині
6 жовтня приблизно о 10:00 ворог здійснив ракетний обстріл селища Пересічне Харківського району.
За попередніми даними, удар був завданий ракетою С-300, повідомляє прокуратура Харківської області.
Ракета влучила у житловому кварталі між будинками. В будинках пошкоджені дахи та фасади, вибите скло, сталася пожежа.
Постраждали двоє цивільних чоловіків та жінка.
Пошкоджено автомобілі людей.
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.