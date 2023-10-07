Постраждалі від ракетного удару отримають матеріальну допомогу: міськрада
Родини, які постраждали внаслідок учорашнього ракетного обстрілу житлового будинку в місті Харкові, отримають матеріальну допомогу.
Про це сьогодні, 7 жовтня, в ефірі національного телемарафону наголосив міський голова Ігор Терехов, повідомляють в міськраді.
Він зазначив, що 30 осіб, які напередодні отримали поранення внаслідок обстрілу, знаходяться у стабільному стані та проходять лікування в медичних закладах міста.
Мер повідомив, що внаслідок вчорашнього обстрілу було пошкоджено 74 будівлі, у т. ч. 69 житлових будинків.
«Вчора наші комунальні служби працювали весь день і працюють зараз, щоб усунути наслідки обстрілів.
Щодо допомоги постраждалим, то ми домовилися з французьким фондом, і він надасть матеріальну допомогу кожній постраждалій сім’ї. Я дуже вдячний за це нашим партнерам.
Крім того, 17 сімей, які виявили таке бажання, ми переселили до готелю та забезпечили їх продуктами харчування», – повідомив Ігор Терехов.
Також мер подякував городянам, які долучилися до розбору завалів одразу після обстрілу.
«Я пишаюся харків’янами, які ще до приїзду працівників ДСНС почали розбирати завали і завдяки цьому врятували життя 11-місячній дитині», – зазначив міський голова.