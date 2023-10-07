Вже ідентифіковано 48 загиблих внаслідок ракетного удару по селу Гроза

Правоохоронці ідентифікували 48 загиблих із села Гроза на Харківщині.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Національної поліції України у Харківській області Сергій Болвінов на своїй сторінці у Фейсбук.

«Наші фахівці продовжують роботу, вже відібрали та опрацювали зразки ДНК шістнадцяти родичів.

Ще 79 зразків з невпізнаних тіл та фрагментів останків проганяють через ДНК-комплекс «АNDE», сказав Болвінов.

«Російська ракета пошматувала людей так, що криміналісти та слідчі мають десятки таких фрагментів – ретельно працюють з кожним, збираючи загиблих буквально по шматочках», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости