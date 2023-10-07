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Вже ідентифіковано 48 загиблих внаслідок ракетного удару по селу Гроза

Вже ідентифіковано 48 загиблих внаслідок ракетного удару по селу Гроза

Правоохоронці ідентифікували 48 загиблих із села Гроза на Харківщині.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Національної поліції України у Харківській області Сергій Болвінов на своїй сторінці у Фейсбук.

«Наші фахівці продовжують роботу, вже відібрали та опрацювали зразки ДНК шістнадцяти родичів.

Ще 79 зразків з невпізнаних тіл та фрагментів останків проганяють через ДНК-комплекс «АNDE», сказав Болвінов.

«Російська ракета пошматувала людей так, що криміналісти та слідчі мають десятки таких фрагментів – ретельно працюють з кожним, збираючи загиблих буквально по шматочках», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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