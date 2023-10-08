Рашисти скинули авіабомбу на село Чернещина на Харківщині: є руйнування

Минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та за допомогою авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по селі Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлі та майно агропідприємства, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У селі Кіндрашівка Куп’янського району мінометним обстрілом пошкоджено приватний будинок.

Внаслідок ракетного удару по селу Пересічне Харківського району пошкоджені дахи, фасади та вікна п’яти багатоповерхових житлових будинків, сталася пожежа. Пошкоджено автомобіля. Через гостру реакцію на стрес за допомогою до лікарів звернулися двоє людей – чоловік 66 років та жінка 64 років. Без госпіталізації.

Також під вогнем окупантів були села Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка Куп’янського району, Вовчанськ та село Плетенівка Чугуївського району.

Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 63 вибухонебезпечні предмети.

На Куп’янському напрямку росіяни не полишають спроб просунутися вперед. Минулої доби наші захисники відбили 10 атак окупантів в районах Синьківки та Іванівки та завдали ворогу відчутних втрат.

Агентство Телевидения Новости