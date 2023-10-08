Дві пожежі через обстріли сталося за добу на Харківщині: зведення ДСНС

Протягом доби з 7 по 8 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 39 оперативних виїздів, з яких:

20 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;

11 – допомога населенню і комунальним службам;

2 – чергування;

6 – інші виїзди.

Протягом доби на Харківщині виникли дві пожежі від ворожих обстрілів.

Перша зафіксована близько 07:50 на території одного із сільськогосподарських підприємств у селі Курилівка Курилівської громади. Там горіла солома в тюках, що зберігалась у складському приміщенні. Вогонь ліквідували о 08:57.

Близько 10:00 російська ракета влучила між двома двоповерховими багатоквартирними будинками у селі Пересічне Солоницівської громади. В результаті вибуху в будинках були пошкоджені дахи, фасади та вибите скло. На одному з балконів сталось загоряння, яке було ліквідоване до прибуття підрозділів ДСНС. Після обстеження усіх будівель та території, рятувальники Харківського районного управління ДСНС та місцевої пожежної команди Солоницівської громади спільно з працівниками комунальних служб допомагали постраждалим мешканцям ліквідовувати наслідки ракетного удару. На місці події співробітники служби порятунку та комунальники накривали гідробар’єрною плівкою пошкоджені покрівлі та вікна двоповерхівок. Всього до робіт було залучено 10 чоловік особового складу ДСНС.

На одній з пожеж, що виникла внаслідок короткого замкнення електричної мережі, постраждала 67-річна жінка. Вона отримала отруєння чадним газом, проте від госпіталізації відмовилась. Подія трапилась о 18:25 у її власній оселі у селі Рубіжне Лозівської громади. У будинку горіли домашні речі та меблі на площі 50 м². О 20:36 пожежу ліквідували вогнеборці 24-ї ДРПЧ.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 63 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости