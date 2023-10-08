У Харкові патрульні затримали наркоторговця

Ввечері 7 жовтня під час патрулювання Шевченківського району Харкова увагу патрульних привернув чоловік. Помітивши службове авто, громадянин змінив напрямок руху та намагався втекти з місця.

Такі дії поліцейським здались дивними, тому вони наздогнали громадянина для перевірки, розповіли в УПП Харківської області.

Під час поверхневої перевірки інспектори виявили у одній з кишень об’ємний згорток. Зі слів чоловіка у згортку наркотична речовина «солі». Громадянин зізнався, що наркотичні речовини знаходились у нього для збуту через так звані «закладки». Даний факт підтвердився наявністю чисельних фото в телефоні чоловіка.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини справи будуть встановлювати слідчі.

Агентство Телевидения Новости