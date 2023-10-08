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В Міненерго порадили українцям запасатися генераторами на зиму

В Міненерго порадили українцям запасатися генераторами на зиму

Українцям на зиму потрібно купувати генератори і аналогічні прилади, щоб підтримувати автономну роботу пристроїв. Своїм чином, держава буде робити все можливе, щоб вони не стали в пригоді.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, пише Главред.

За інформацією Міненерго, в Україні зараз триває наймасштабніша за всю історію ремонтна кампанія, під час якої відновлюються пошкоджені російськими атаками об’єкти енергетики, а також ведеться підготовка до наступного опалювального сезону.

Зокрема, із запланованих 1,7 ГВт додаткових потужностей в енергосистему вже додані 1,5 ГВт.

Досягти результату вдалося, зокрема, завдяки модернізації енергоблоків теплової генерації та відновленню роботи гідроагрегатів на гідроелектростанціях.

Тривають також ремонти на об’єктах атомної генерації, яка, як і минулого сезону, буде відігравати ключову роль у виробництві електроенергії: «Це базова генерація, яка протягом минулої зими допомогла навіть при масованих ракетних ударах пройти і стабілізувати виробництво електроенергії», – нагадав міністр.

Агентство Телевидения Новости

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