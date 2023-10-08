Російські війська просунулися на Куп’янському напрямку – аналітики

Метою росії залишається захоплення решту Луганської області і просування на захід у східну частину Харківської та північну частину Донецької областей.

Російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 7 жовтня і, за повідомленнями, просунулися вперед. Про це йдеться у добовому звіті Інституту з вивчення війни (ISW).

Аналітики відзначають, що російські воєнкори посилили твердження, що 6 жовтня російські війська просунулися на 1 км поблизу Ягідного (22 км на південний схід від Куп’янська). За даними росЗМІ, російські війська також просунулися поблизу Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська), Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська) та Котлярівки (22 км на південний схід від Куп’янська). Російські добровольчі батальйони «Штурмовая Осетія» та «Алания» заявили, що російські війська просунулися на 500 м у напрямку Куп’янська. Генеральний штаб України повідомив 7 жовтня, що російські війська провели безуспішні атаки поблизу Синьківки та Іванівки в Харківській області та Макіївки в Луганській області (60 км на південний захід від Куп’янська та близько 22 км на північний захід від Кремінної). Російські воєнкори стверджують, що російські війська провели «масований» наступ на Куп’янському та Лиманському напрямках та проводять наступальні операції в районі Синьківки та Макіївки. 6 жовтня російські воєнкори заявили, що російські війська продовжують завдавати ударів по переправах через річку Оскіл на Куп’янському напрямку.

Український військовий спостерігач надав додаткову інформацію про російські підрозділи, що діють на Куп’янському напрямку 7 жовтня. Спостерігач повідомив, що підрозділи російського 79-го мотострілецького полку (18-а гвардійська мотострілецька дивізія, 11-й армійський корпус, Балтійський флот) почали наближатися до лінії фронту на схід від Іванівки (28 км на північний схід від Куп’янська) і Великого Висілка (23 км на північний схід від Куп’янська). Спостерігач заявив, що 11-й армійський корпус (Балтійський флот) становить основну частину резервних сил Західного угруповання військ росії на Куп’янському напрямку. Спостерігач додав, що російське військове командування розгорнуло щонайменше два невизначених зведених тактичних загони чисельністю до батальйону кожен, які складаються з рот «Штурм-З». Спостерігач зазначив, що російські війська також зосередили елементи російської 448-ї ракетної бригади (20-та гвардійська загальновійськова армія, Західний військовий округ), 9-ї гвардійської артилерійської бригади (6-та загальновійськова армія, Західний військовий округ), 45-ї реактивної артилерійської бригади високої потужності (Західний військовий округ), 244-ї артилерійської бригади (11-й армійський корпус, Балтійський флот), 288-ї артилерійської бригади (1-а гвардійська танкова армія, Західний військовий округ) та 147-го гвардійського самохідного артилерійського полку (2-а гвардійська мотострілецька дивізія, 1-а гвардійська танкова армія, Західний військовий округ) на цьому напрямку. Спостерігач додав, що в наступному російському наступі в напрямку Куп’янська, ймовірно, братимуть участь підрозділи 138-ї мотострілецької бригади (6 АК, Західний військовий округ), 1-го гвардійського мотострілецького полку (2-а гвардійська мотострілецька дивізія, 1-а гвардійська танкова армія, Західний військовий округ) і 15-го мотострілецького полку (2-а гвардійська армія, Центральний військовий округ).

За даними російських джерел, пишуть аналітики, 7 жовтня українські війська провели невдалі атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Міністерство оборони росії заявило, що російські війська відбили українські атаки біля Лиману Першого (11 км на північний схід від Куп’янська) в Харківській області, Макіївки та Діброви (6 км на південний захід від Кремінної) в Луганській області, Торського (15 км на захід від Кремінної) в Донецькій області, а також у Серебрянському лісовому масиві.

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