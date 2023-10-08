Повалені дерева та обірвані дроти: наслідки негоди у Харкові

8 жовтня у Харкові через негоду впало сім дерев та 12 великих гілок.

Протягом дня до служби «1562» надійшло 11 заявок щодо повалених дерев і гілок у Немишлянському, Шевченківському, Салтівському, Індустріальному та Київському районах. Про це повідомляє міськрада із посиланням на Департамент житлово-комунального господарства.

На місця для усунення аварійних ситуацій працювали бригади СКП «Харківзеленбуд» і КП «Харківблагоустрій». Комунальники прибрали з проїжджих частин і прибудинкових територій повалені дерева та великі гілки, а потім розпиляли їх.

Фахівці КП «Міськсвітло» зробили два виїзди на обрив мереж електропостачання в Немишлянський та Індустріальний райони. В обох випадках на лінії вуличного та зовнішнього освітлення впали дерева.

Агентство Телевидения Новости