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У харківському Екопарку невідомі потруїли тварин

У харківському Екопарку невідомі потруїли тварин

Про вбивство тварин у зоні контактного зоопарку повідомляється на Фейсбук-сторінці «Фельдман Екопарку».

«У нас сталося вбивство. Так, справжнє вбивство, причому масове. Загинули всі тварини контактної зони для найменших: кролики, морські свинки та інші пухнастики, яким так раділи дітлахи. До відкриття Балу хризантем ми зробили цю зону, й це справді було найдобріше місце, яке дуже любили діти», – йдеться у повідомленні.

За інформацією Екопарку, розтин показав, що тварин отруїли миш’яком.

«Заяву до поліції ми подали, сподіваємось, що розслідування проллє світло на цей злочин. А поки будьте особливо уважні до своїх вихованців, дуже не хотілося б, щоб така трагедія повторилася десь ще», – зазначили у Екопарку.

Агентство Телевидения Новости

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