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Вбивство тварин у харківському Екопарку: поліція проводить перевірку

Вбивство тварин у харківському Екопарку: поліція проводить перевірку

У ході моніторингу соціальних мереж виявлена інформація, що на території контактної зони в «Фельдман Екопарк» загинули тварини.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області.

8 жовтня інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку. За даним фактом проводиться перевірка.

Нагадаємо, 8 жовтня у «Фельдман Екопарку» заявили про навмисне отруєння тварин у зоні контактного зоопарку.

«У нас сталося вбивство. Так, справжнє вбивство, причому масове. Загинули всі тварини контактної зони для найменших: кролики, морські свинки та інші пухнастики, яким так раділи дітлахи. До відкриття Балу хризантем ми зробили цю зону, й це справді було найдобріше місце, яке дуже любили діти», – йдеться у повідомленні.

За інформацією Екопарку, розтин показав, що тварин отруїли миш’яком.

Агентство Телевидения Новости

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