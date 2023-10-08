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Окупанти обстріляли вовчанськ: загинула жінка

Окупанти обстріляли вовчанськ: загинула жінка

8 жовтня внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська Чугуївського району загинула 65-річна жінка.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та за допомогою авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Так, 7 жовтня внаслідок ракетного удару по селу Пересічне Харківського району пошкоджені дахи, фасади та вікна п’яти багатоповерхових житлових будинків, сталася пожежа. Пошкоджено 4 автомобілі. Через гостру реакцію на стрес за допомогою до лікарів звернулися двоє людей – чоловік 66 років та жінка 64 років. Без госпіталізації.

Агентство Телевидения Новости

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