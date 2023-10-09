Вночі у Харкові служба ДСНС врятувала на пожежі чоловіка
На одній з пожеж, що не пов’язана з веденням бойових дій, вогнеборці врятували 24-річного чоловіка.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.
Пожежа виникла о 04:37 у приватному будинку, який не використовувався господарями.
Загоряння виникло внаслідок необережності з вогнем.
Врятований отримав отруєння чадним газом і був госпіталізований до лікувального закладу.
Площа пожежі склала 100 кв.м. О 05:21 вогонь локалізували рятувальники 8-ї ДРПЧ.
Станом на 07:00 триває його ліквідація.
Учора ввечері, близько 18:00 Вовчанськ знову зазнав ворожого обстрілу.
Снаряди потрапили у приватний сектор. Пошкоджень зазнали щонайменше 3 приватних домоволодіння.
В одному з них загинула жінка віком приблизно 50 років.
Рятувальники обстежили вражену територію, пожеж виявлено не було.
Спостерігалось лише задимлення внаслідок розривів боєприпасів.