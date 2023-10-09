Ізраїль продовжує удари по сектору Газа: завдано ударів по 800 об’єктах

Ізраїль вже другу ніч поспіль обстрілює обложений сектор Газа після того, як офіційно оголосив війну палестинському угрупованню ХАМАС.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Авіація Ізраїлю активно б’є по сектору Газа. Знищує командні пункти ХАМАС та будинки всіх бойовиків, навіть пересічних.

Ізраїльські військові заявляють, що біля Гази накопичилося близько 100 000 резервних військ.

Запеклі бої між бойовиками ХАМАСу та ізраїльськими військами тривають щонайменше в трьох районах на півдні Ізраїлю, в тому числі в кібуці Кармія та в містах Ашкелон і Сдерот.

За даними ряду джерел, у ході бойових дій 7 та 8 жовтня бойовики ХАМАС взяли в полон понад 100 осіб, серед них і військові.

Крім того, раніше глава «Ісламського джихаду» Зіад ан-Нахала заявив, що представники його угруповання утримують у полоні понад 30 ізраїльтян, викрадених у секторі Газа.

Агентство Телевидения Новости