Землетрус в Афганістані: загинули понад 2500 осіб

Число жертв землетрусу, що стався у північно-західній частині Афганістану, перевищило 2500 осіб.

Про це 8 жовтня повідомив речник поліції Кабула Халід Задран у соцмережі Х, пише Кореспондент.

«За даними офіційних осіб Міністерства з ліквідації наслідків стихійних лих, кількість жертв землетрусу в Гераті перевищила 2500 осіб», – зазначив він.

Задран додав, що на місці працюють екстрені служби. Постраждалі все ще потребують притулку та їжі.

Раніше Управління з ліквідації наслідків стихійних лих Афганістану повідомило, що понад 1300 будинків частково або повністю зруйновані внаслідок землетрусу.

Нагадаємо, 7 жовтня в Афганістані стався найруйнівніший землетрус за останні 20 років.

Магнітуда підземних поштовхів склала 6,3.

Агентство Телевидения Новости