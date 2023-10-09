Землетрус в Афганістані: загинули понад 2500 осіб
Число жертв землетрусу, що стався у північно-західній частині Афганістану, перевищило 2500 осіб.
Про це 8 жовтня повідомив речник поліції Кабула Халід Задран у соцмережі Х, пише Кореспондент.
«За даними офіційних осіб Міністерства з ліквідації наслідків стихійних лих, кількість жертв землетрусу в Гераті перевищила 2500 осіб», – зазначив він.
Задран додав, що на місці працюють екстрені служби. Постраждалі все ще потребують притулку та їжі.
Раніше Управління з ліквідації наслідків стихійних лих Афганістану повідомило, що понад 1300 будинків частково або повністю зруйновані внаслідок землетрусу.
Нагадаємо, 7 жовтня в Афганістані стався найруйнівніший землетрус за останні 20 років.
Магнітуда підземних поштовхів склала 6,3.