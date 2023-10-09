Судитимуть чергового прихильника окупантів з Куп’янщини

Під час окупації смт Шевченкове Куп’янського району місцевий житель добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

57-річний чоловік обійняв посаду «главного специалиста сектора внутренней политики Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района Харьковской области», повідомляє прокуратура Харківській області.

Він допомагав представникам держави-агресорки просувати антиукраїнські наративи, розповсюджуючи серед місцевих мешканців пропагандистську газету «Харьков Z».

В газеті публікувались матеріали, за допомогою яких загарбники намагались створити позитивне ставлення до держави-агресорки.

У статтях друкованого видання заперечувалась збройна агресія рф проти України, а окупанти були представлені як «визволителі», а також транслювались тези щодо «турботи» держави-агресорки та готовності рф надавати будь-яку допомогу населенню.

Окупанти призначили обвинуваченого відповідальним за збір інформації про місця для обладнання стендів, дошок оголошень тощо для розміщення агітаційних матеріалів.

Більше того, чоловік збирав дані про місця розташування виборчих комісій на території Шевченківского територіальної громади та підшукував приміщення для проведення в подальшому так званого «референдуму» про приєднання Куп’янського району до рф.

Чоловіка було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Нині він перебуває під вартою.

Агентство Телевидения Новости