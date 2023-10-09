Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:24
Просмотров: 150

Ремонтні бригади усувають наслідки ракетної атаки в провулку Театральному

Ремонтні бригади усувають наслідки ракетної атаки в провулку Театральному

Бригади КП «Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження і зливової каналізації» усувають наслідки обстрілу на мережі зливової каналізації у пров. Театральному.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

Як повідомили на підприємстві, там було пошкоджено близько 11 м колектору та два оглядові колодязі.

Також тривають роботи з очищення решіток дощоприймальних колодязів.

Крім того, комунальники виконують обслуговування гідроспоруд.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 