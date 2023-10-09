Ремонтні бригади усувають наслідки ракетної атаки в провулку Театральному

Бригади КП «Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження і зливової каналізації» усувають наслідки обстрілу на мережі зливової каналізації у пров. Театральному.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

Як повідомили на підприємстві, там було пошкоджено близько 11 м колектору та два оглядові колодязі.

Також тривають роботи з очищення решіток дощоприймальних колодязів.

Крім того, комунальники виконують обслуговування гідроспоруд.

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