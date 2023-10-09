Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:01
Просмотров: 98

На Харківщині легковик зіткнувся з вантажівкою: що відомо

На Харківщині легковик зіткнувся з вантажівкою: що відомо

Поліція встановлює обставини ДТП на трасі у місті Валки Харківської області.

Водії транспортних засобів отримали незначні тілесні ушкодження, повідомляє поліція Харківській області.

Для надання допомоги їх доставили до місцевої лікарні.

9 жовтня близько 9:00 на автошляху “Харків-Київ” сталося зіткнення легковика “Volkswagen Passsat” під керуванням 21-річного хлопця та вантажівки “Daf”, за кермом якої перебував 64-річний водій.

Наразі механізм та обставини аварії встановлюються.

Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 