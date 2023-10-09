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На Харківщині легковик зіткнувся з вантажівкою: що відомо
Поліція встановлює обставини ДТП на трасі у місті Валки Харківської області.
Водії транспортних засобів отримали незначні тілесні ушкодження, повідомляє поліція Харківській області.
Для надання допомоги їх доставили до місцевої лікарні.
9 жовтня близько 9:00 на автошляху “Харків-Київ” сталося зіткнення легковика “Volkswagen Passsat” під керуванням 21-річного хлопця та вантажівки “Daf”, за кермом якої перебував 64-річний водій.
Наразі механізм та обставини аварії встановлюються.
Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку.