На Харківщині легковик зіткнувся з вантажівкою: що відомо

Поліція встановлює обставини ДТП на трасі у місті Валки Харківської області.

Водії транспортних засобів отримали незначні тілесні ушкодження, повідомляє поліція Харківській області.

Для надання допомоги їх доставили до місцевої лікарні.

9 жовтня близько 9:00 на автошляху “Харків-Київ” сталося зіткнення легковика “Volkswagen Passsat” під керуванням 21-річного хлопця та вантажівки “Daf”, за кермом якої перебував 64-річний водій.

Наразі механізм та обставини аварії встановлюються.

Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку.

Агентство Телевидения Новости