Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:00
Просмотров: 88

Чотирилапі гвардійці 5-ї Слобожанської бригади НГУ отримали медалі за віддану службу

Чотирилапі гвардійці 5-ї Слобожанської бригади НГУ отримали медалі за віддану службу

Нагородження службових собак Нацгвардії відбулось на центральній площі Міста-Героя Харкова, де представники командування частини урочисто привітали пухнастих гвардійців та їх кінологів.

Трьох службових собак з мобільної кінологічної групи 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України було нагороджено спеціальними відомчими медалями «За віддану службу». Службовий пес Ірбіс – медаллю 1-го ступеня, а собаки Аморек, Ерік та Дельта – 3-го ступеня. Таким чином, пес Ірбіс став повним кавалером цієї почесної нагороди для службових собак. Собака Дельта перебувала на бойовому чергуванні, тож не змогла взяти участь у нагородженні, медаль їй буде вручена окремо.

Відзначимо, що в період з 27 лютого по 30 вересня 2023 року на блокпостах м. Харкова та Харківської області кінологи нашої бригади спільно із своїми вихованцями виявили: гранат – 65 одиниць, набоїв різних калібрів – понад 10.000 одиниць, вибухонебезпечних приладів – понад 50 одиниць, 2 гранатомети, 3 автомати та 1 кулемет. Також вилучено велику кількість наркотичних речовин.

Чотирилапі гвардійці частини разом із своїми наставниками продовжують нести свою службу та захищати нашу країну від всіх наявних загроз воєнного часу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 