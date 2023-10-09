Чотирилапі гвардійці 5-ї Слобожанської бригади НГУ отримали медалі за віддану службу

Нагородження службових собак Нацгвардії відбулось на центральній площі Міста-Героя Харкова, де представники командування частини урочисто привітали пухнастих гвардійців та їх кінологів.

Трьох службових собак з мобільної кінологічної групи 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України було нагороджено спеціальними відомчими медалями «За віддану службу». Службовий пес Ірбіс – медаллю 1-го ступеня, а собаки Аморек, Ерік та Дельта – 3-го ступеня. Таким чином, пес Ірбіс став повним кавалером цієї почесної нагороди для службових собак. Собака Дельта перебувала на бойовому чергуванні, тож не змогла взяти участь у нагородженні, медаль їй буде вручена окремо.

Відзначимо, що в період з 27 лютого по 30 вересня 2023 року на блокпостах м. Харкова та Харківської області кінологи нашої бригади спільно із своїми вихованцями виявили: гранат – 65 одиниць, набоїв різних калібрів – понад 10.000 одиниць, вибухонебезпечних приладів – понад 50 одиниць, 2 гранатомети, 3 автомати та 1 кулемет. Також вилучено велику кількість наркотичних речовин.

Чотирилапі гвардійці частини разом із своїми наставниками продовжують нести свою службу та захищати нашу країну від всіх наявних загроз воєнного часу.

Агентство Телевидения Новости