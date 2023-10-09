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Вовчанськ, Козача Лопань, Кіндрашівка: окупанти вчергове обстріляли Харківщину

Вовчанськ, Козача Лопань, Кіндрашівка: окупанти вчергове обстріляли Харківщину

9 жовтня російські військовослужбовці вчергове обстріляли Вовчанськ: пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу 8 жовтня загинула місцева жителька.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Сьогодні під ворожими обстрілами також було смт Козача Лопань: зазнали пошкоджень приватні домоволодіння.

У селі Кіндрашівка Куп’янського району внаслідок сьогоднішніх російських обстрілів пошкоджено господарчі будівлі, у будинках вибито вікна та пошкоджено дахи.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

За процесуального керівництва Чугуївської, Дергачівської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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