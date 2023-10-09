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Чотири випадки сказу зафіксовано в Чугуївському районі

Чотири випадки сказу зафіксовано в Чугуївському районі

У Чугуївському районі зафіксовано ще 4 випадки сказу тварин:

село Таранівка – сказ безпритульного кота;село Гракове – сказ собаки;смт Малинівка – сказ кота;село Леб’яже – сказ кота.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

У населених пунктах, де було виявлено сказ, введено карантинні обмеження, визначено загрозливі зони та зони спостереження, затверджено плани комплексних заходів щодо ліквідації сказу в зазначених пунктах, згідно з чинною Інструкцією щодо профілактики та боротьби зі сказом тварин.

Агентство Телевидения Новости

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