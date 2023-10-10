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На Харківщині скажена кішка напала на хазяйку

На Харківщині скажена кішка напала на хазяйку

У Харківській області 29 вересня у селі Тихопіллі Лозівського району на жінку напала домашня кішка. Тварину взяли під нагляд у Лозівській районній державній лікарні ветеринарної медицини.

Про це повідомили у Лозівській міській територіальній громаді.

За тиждень кішка почала боятися світла та померла. У померлої тварини виявили сказ.

Постраждала знаходиться під наглядом медиків.

Загрозливою зоною щодо сказу визнали також Садове, Кінне та Надеждівку. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 9 жовтня, на надзвичайній протиепізоотичній комісії.

Агентство Телевидения Новости

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