Двоє людей постраждали у ДТП на проспекті Гагаріна

9 жовтня на проспекті Гагаріна сталося зіткнення транспортних засобів Dacia Sandero та Nissan Pathfinder.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області.

Різних тілесних ушкоджень зазнали 57-річний водій Dacia та його 56-річна дружина.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости