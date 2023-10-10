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Двоє людей постраждали у ДТП на проспекті Гагаріна

Двоє людей постраждали у ДТП на проспекті Гагаріна

9 жовтня на проспекті Гагаріна сталося зіткнення транспортних засобів Dacia Sandero та Nissan Pathfinder.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області.

Різних тілесних ушкоджень зазнали 57-річний водій Dacia та його 56-річна дружина.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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