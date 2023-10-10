У Харкові продовжують усувати наслідки обстрілу у провулку Театральному

Фахівці КП «Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження і зливової каналізації» продовжують усувати наслідки обстрілу на мережі зливової каналізації у пров. Театральному.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Також комунальники промили ділянки зливостоків на пр. Перемоги та пр. Тракторобудівників.

Крім того, вони відремонтували дощоприймальні та оглядові колодязі на вул. Польовій, пр. Героїв Харкова.

Прочистили водовідвідні лотки та сміттєзвтримувальні грати на вул. Біологічній та вул. Диканівській, прочищають решітки дощоприймальних колодязів.

Агентство Телевидения Новости