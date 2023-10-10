Продав товаришу бойові гранати: харків’янин отримав 6 років за ґратами

Суд визнав винним 44-річного чоловіка у придбанні, зберіганні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі, повідомляє прокуратура Харківській області.

Прокурори довели, що на початку 2023 року раніше судимий, у тому числі за умисне вбивство, чоловік придбав і незаконно зберігав за місцем свого мешкання корпуси ручних осколкових гранат РГД-5, Ф-1, корпус гвинтівкової шомпольної гранати F-1 та запали до них.

У травні він збув дві гранати знайомому за 6 тисяч гривень.

Після продажу боєприпасів чоловік збирався поїхати на відпочинок у село, але не встиг — його викрили правоохоронці.

У ході проведених обшуків за місцем мешкання чоловіка виявлено та вилучено іншу частину бойових припасів — ще шість гранат.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Московський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости