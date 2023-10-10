В Ізраїлі від нападу ХАМАС постраждали вже 2 806 осіб

Внаслідок атак ХАМАС по Ізраїлю від суботи постраждали вже 2 806 людей.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на представників Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю.

«2 806 ізраїльтян зазнали поранень та були доставлені до різних лікарень після раптової атаки ХАМАС у суботу вранці», – йдеться у повідомленні.

Станом на зараз у лікарнях 535 ізраїльтян, зокрема 106 у важкому чи критичному стані.

Кількість загиблих внаслідок атак ХАМАС перевищила 900 осіб. Серед загиблих – двоє громадянок України.

Палестинська сторона заявляє про 770 загиблих палестинців і 4 400 поранених.

Ізраїльські військові заявляли раніше, що на території Ізраїлю було знайдено 1 500 тіл терористів ХАМАС.

Агентство Телевидения Новости