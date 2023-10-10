6 дітей в селі Гроза залишилися повними сиротами – Синєгубов

Внаслідок ракетного удару по селу Гроза на Харківщині шестеро дітей залишилися повними сиротами.

Про це в ефірі «Єдиних новин» розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«6 дітей в цьому селі залишилися повними сиротами. Працюємо над тим, щоб ці діти та усі постраждалі сім’ї в Грозі отримали необхідну їм допомогу.

Уже ухвалено рішення, що постраждалі сімʼї отримають виплати з обласного бюджету. Наразі продовжуємо переговори з усіма нашими міжнародними партнерами щодо подальшої системної допомоги постраждалим.

Найближчим часом в Грозі відбудуться поховання загиблих.

Підтримуємо комунікацію з кожною сім’єю, вивчаємо їх потреби, щоб кожна сім’я і далі отримувала потрібну допомогу», наголосив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости