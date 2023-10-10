росію не обрали постійним членом Ради ООН з прав людини

У вівторок, 10 жовтня, Генеральна асамблея ООН не обрала росію членом Ради Організації з прав людини.

Як повідомили у Twitter-акаунті Ради ООН з прав людини, серед 15 членів Ради ООН з прав людини на 2024-2026 роки, яких обрала Генасамблея, Російської Федерації немає, пише УНІАН.

Болгарію підтримали 160 голосами, Албанію 123 голосами, а ось за росію було віддано 83 голоси.

Водночас постійними членами Ради ООН з прав людини стали Албанія, Болгарія, Франція та Нідерланди.

Саме з першими двома країнами росія змагалась за два місця в Раді, зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи.

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