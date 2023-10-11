Зранку окупанти обстріляли Борову: є руйнування

Вранці 11 жовтня, близько 5:00, ворог обстріляв із РСЗВ та завдав ракетного удару ЗРК С-300 по селу Борова Ізюмського району. Пошкоджено два житлових будинки. Без постраждалих.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби під обстрілами ворога перебували населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Внаслідок ракетного удару по смт Великий Бурлук Куп’янського району зазнали поранення троє цивільних людей. Постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Одна жінка і чоловік госпіталізовані. В селищі пошкоджені 10 будівель та 4 автомобілі.

У селі Басове Богодухівського району через обстріл з гелікоптера пошкоджено приватне домоволодіння.

У селі Курилівка Куп’янського району артилерійським обстрілом пошкоджено житловий будинок, поранення отримав 47-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Внаслідок обстрілу села Петропавлівка Куп’янського району пошкоджені 2 житлових будинки, господарчі споруди.

Триває гуманітарне розмінування області. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили понад 8,7 га території та знешкодили 298 вибухонебезпечних предметів.

На Куп’янському напрямку ворог 16 разів йшов у наступ в районі Синьківки та 5 – біля Іванівки. Наші захисники відбили усі атаки ворога, завдавши йому відчутних втрат.

Агентство Телевидения Новости