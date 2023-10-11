55 загиблих: кількість жертв ракетного удару у селі Гроза на Харківщині збільшилася

Станом на зараз кількість загиблих у селі Гроза через російський ракетний удар збільшилася до 55 людей. За добу ще дві жінки було встановлено серед загиблих, до цього вони вважались зниклими безвісти.

Про це повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Триває ідентифікація тіл загиблих. Вже ідентифіковано 55 тіл, вважаються безвісти зниклими 3 осіб, дітей серед них немає.

Виходячи з заяв родичів про зниклих людей, кількість загиблих може ще збільшитись до 58 осіб.

Криміналісти та судово-медичні експерти здійснюють дуже кропітку роботу з ідентифікації загиблих. Для прикладу тіло одного з чоловіків який перебував в епіцентрі вибуху було розірвано щонайменше на 19 частин.

Агентство Телевидения Новости