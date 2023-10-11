У Харкові затримали диверсанта російського гру, який хотів підірвати декілька АЗС

Контррозвідка Служби безпеки спільно з Департаментом карного розшуку Національної поліції провела багатоходову спецоперацію, у результаті якої у Харкові затримано диверсанта головного управління генштабу зс рф (відомого як гру). За вказівкою російської спецслужби зловмисник готував підриви двох автозаправних станцій у Харкові та в інших регіонах України.

Про це повідомляє СБУ.

Для вчинення диверсій він планував використати саморобні вибухові пристрої, які зберігав у спеціально облаштованому схроні на території одного з лісових масивів Харківщини.

Відповідно до задуму російської воєнної розвідки підриви резервуарів з пальним на АЗС мали призвести до численних жертв серед цивільного населення та поширення панічних настроїв у прикордонних регіонах.

Правоохоронці затримали фігуранта «на гарячому» під час закладання ним вибухівки під бочку з газом на одній із харківських автозаправних станцій.

При затриманні зловмисника було одразу деактивовано його вибуховий пристрій, який складався з 2,5 кг пластиду та годинникового механізму з електродетонатором.

Також викрито факти причетності затриманого до вчинення серії інших диверсій на Харківщині. Серед них – підрив колії на залізничній станції та вибухи на двох місцевих автозаправних станціях.

За даними слідства, ворожим диверсантом виявився ексспівробітник розформованої міліції, який через суд намагався поновитися на колишній посаді.

Після початку повномасштабного вторгнення рф він був дистанційно завербований представником російської воєнної розвідки.

Під час обшуків виявлено:▪️ майже 5 кг пластиду;▪️ детонатори;▪️ годинниковий механізм до вибухівки;▪️ 2 бойові гранати Ф-1 та РГД-5;▪️ револьвер;▪️ майже 900 тис. готівки у гривневому еквіваленті.

Слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за ст. 113 та ст. 263 Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Агентство Телевидения Новости