Атака «шахедів» на Харків та область: зведення ХОВА

Цієї ночі близько 23:30, ворог завдав удару, попередньо БПЛА «Шахед», по Індустріальному району Харкова.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару пошкоджено 2 приватні житлові будинки, сталася пожежа.

Зазнав поранення 57-річний чоловік.

До медиків за допомогою також звернулась жінка через гостру реакцію на стрес.

Вчора ввечері, близько 22:45, ворог вдарив попередньо за допомогою БПЛА «Шахед» по селах Буди, Бабаї та Подвірки Харківського району.

Пошкоджені цивільні підприємства, сталися пожежі. Без постраждалих.

Близько опівночі окупанти обстріляли село Ківшарівка Куп’янського району.

Артилерійський снаряд влучив між під’їздами багатоквартирного будинку. Обійшлося без постраждалих.

Кількість загиблих внаслідок удару по селу Гроза збільшилась до 54 осіб. Вчора ввечері в реанімації померла 53-річна жінка.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено приватний будинок, будівлі цивільного підприємства, сталися пожежі.

У селищі Куп’янськ-Вузловий обстрілом пошкоджено приватний будинок. Зазнали поранення та були госпіталізовані 72-річна жінка та чоловік 43 років.

Також під ударами окупантів були: село Лук’янці Харківського району, Вовчанськ та село Вовчанські Хутори Чугуївсього району. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

Вчора після 10:00 біля села Гракове Куп’янського району в полі на невідомому вибуховому пристрої підірвались 2 чоловіка. Загинули на місці.

За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили 13,5 га території та знешкодили 77 вибухонебезпечних предметів.

На Куп’янському напрямку тривають бої. Вчора українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки.

Агентство Телевидения Новости