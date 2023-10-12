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Вночі силами ППО України було знищено 28 повітряних цілей

Вночі силами ППО України було знищено 28 повітряних цілей

У ніч на 12 жовтня 2023 року противник атакував Україну ударними БпЛА типу «Shahed».

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Усього зафіксовано пуски 33 «шахедів».

Ворожі БпЛА летіли у різних напрямках, відтак протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України.

Цієї ночі силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 28 «Shahed-131/136».

Дрони росіяни запускали з північного та південного напрямків: Білгородської області в рф та з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

До відбиття повітряної атаки було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Агентство Телевидения Новости

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