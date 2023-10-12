Бив селян та вчиняв крадіжки під час окупації Куп’янщини

За даними слідства, уродженець селища Комсомольський Свердловської міської ради Луганської області не пізніше 2021 року вступив до 4-го батальйону 202-го стрілецького полку незаконного збройного формування терористичної організації «ЛНР».

Під час повномасштабного вторгнення рф в Україну бойовик перебазувався в Куп’янський район і брав участь у воєнних діях на боці держави-агресорки, повідомляє прокуратура Харківській області.

Крім того, встановлено, що найманець вчиняв крадіжки і знущався над цивільним населенням.

Зокрема встановлено, що на початку травня 2022 року, під час окупації села Іванівка, найманець разом з іншими військовослужбовцями держави-агресорки проник на територію одного з домоволодінь і викрав звідти рушницю.

Також, перебуваючи в селі Петрівка, бойовик зайшов на територію приватного будинку і, побачивши родину мирних мешканців, став погрожувати вогнепальною зброєю і вимагати віддати мобільний телефон, що належав господарю домоволодіння.

Заволодівши телефоном, бойовик, діючи спільно з іншими військовослужбовцями держави-агресорки, відвіз чоловіка до лісосмуги і вдарив декілька разів потерпілого прикладом автомата по голові та, погрожуючи, продовжував бити чоловіка.

Бойовика судитимуть заочно в Орджонікідзевському районному суді Харкова.

Агентство Телевидения Новости