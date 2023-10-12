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Бив селян та вчиняв крадіжки під час окупації Куп’янщини

Бив селян та вчиняв крадіжки під час окупації Куп’янщини

За даними слідства, уродженець селища Комсомольський Свердловської міської ради Луганської області не пізніше 2021 року вступив до 4-го батальйону 202-го стрілецького полку незаконного збройного формування терористичної організації «ЛНР».

Під час повномасштабного вторгнення рф в Україну бойовик перебазувався в Куп’янський район і брав участь у воєнних діях на боці держави-агресорки, повідомляє прокуратура Харківській області.

Крім того, встановлено, що найманець вчиняв крадіжки і знущався над цивільним населенням.

Зокрема встановлено, що на початку травня 2022 року, під час окупації села Іванівка, найманець разом з іншими військовослужбовцями держави-агресорки проник на територію одного з домоволодінь і викрав звідти рушницю.

Також, перебуваючи в селі Петрівка, бойовик зайшов на територію приватного будинку і, побачивши родину мирних мешканців, став погрожувати вогнепальною зброєю і вимагати віддати мобільний телефон, що належав господарю домоволодіння.

Заволодівши телефоном, бойовик, діючи спільно з іншими військовослужбовцями держави-агресорки, відвіз чоловіка до лісосмуги і вдарив декілька разів потерпілого прикладом автомата по голові та, погрожуючи, продовжував бити чоловіка.

Бойовика судитимуть заочно в Орджонікідзевському районному суді Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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