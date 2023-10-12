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Прокурори фіксують наслідки влучання в Індустріальному районі Харкова

Прокурори фіксують наслідки влучання в Індустріальному районі Харкова

За даними слідства, близько опівночі ворог атакував БПЛА Індустріальний район Харкова.

Безпілотник влучив на територію приватного домоволодіння, повідомляє прокуратура Харківській області.

Отримав осколкове поранення 57-річний цивільний чоловік. Зазнали пошкоджень житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі містян.

Також вночі держава-агресор атакувала безпілотниками село Подвірки, село Рокитне та селище Бабаї.

Пошкоджено цивільні підприємства, стались пожежі.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції задокументували наслідки збройної агресії рф.

Агентство Телевидения Новости

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