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Прокурори фіксують наслідки влучання в Індустріальному районі Харкова
За даними слідства, близько опівночі ворог атакував БПЛА Індустріальний район Харкова.
Безпілотник влучив на територію приватного домоволодіння, повідомляє прокуратура Харківській області.
Отримав осколкове поранення 57-річний цивільний чоловік. Зазнали пошкоджень житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі містян.
Також вночі держава-агресор атакувала безпілотниками село Подвірки, село Рокитне та селище Бабаї.
Пошкоджено цивільні підприємства, стались пожежі.
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції задокументували наслідки збройної агресії рф.