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Вдарила чоловіка ножем у живіт: відпочинок сімейної пари на Харківщині

Вдарила чоловіка ножем у живіт: відпочинок сімейної пари на Харківщині

Лозівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 37-річної жінки за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

19 серпня цього року в одному з будинків міста Лозова зібралась компанія з трьох осіб, щоб «розслабитися», вживаючи алкогольні напої — подружжя прийшло в гості до своєї знайомої.

Під час вечірки між чоловіком і жінкою виник конфлікт.

Обвинувачена схопила кухонний ніж і вдарила ним свого чоловіка у живіт.

Від отриманого поранення потерпілий помер на місці події.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Її судитимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області.

Агентство Телевидения Новости

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