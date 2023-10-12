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У провулку Театральному тривають роботи по ліквідації наслідків обстрілу

У провулку Театральному тривають роботи по ліквідації наслідків обстрілу

Фахівці КП «Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження і зливової каналізації» продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу на мережі зливової каналізації у провулку Театральному.

Про це повідомила Харківська міськрада.

Також комунальники промили ділянки зливостоків та поперечні підключення на вулиці Москалівській, відремонтували дощоприймальні та оглядові колодязі на проспекті Людвіга Свободи та у проїзді Балашівському, прочистили ділянки водовідвідних лотків у 602-му та 605-му мікрорайонах.

Крім того, тривають роботи з очищення решіток дощоприймальних колодязів.

Агентство Телевидения Новости

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